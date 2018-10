Nabestaanden verzetsheld Jan Zwartendijk hebben excuses gekregen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden van verzetsheld Jan Zwartendijk excuses aangeboden.

Zwartendijk redde in de Tweede Wereldoorlog als Nederlandse consul in Litouwen, met gevaar voor eigen leven, duizenden Joden. Hij verstrekte visa met als bestemming Curaçao en creëerde op die manier een vluchtroute.

Na de oorlog werd hij door het ministerie van Buitenlandse Zaken niet bedankt, maar kreeg hij een berisping. Hij zou in strijd met de consulaire richtlijnen de visa hebben verstrekt. Zwartendijk overleed in 1976. Het verhaal over de berisping staat in het boek De Rechtvaardigen van Jan Brokken.

Volstrekt ongepast

"Als dat is gebeurd", schrijft minister Blok, "was dat volstrekt ongepast en zijn nu ruimhartige excuses op hun plaats. Jan Zwartendijk verdiende erkenning en eerbetoon voor zijn dappere gedrag. Die heeft hij, helaas postuum, vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw op verschillende manieren ontvangen", zegt Blok.

De secretaris-generaal van het ministerie heeft een brief geschreven waarin wordt gesproken van ruimhartige excuses.

Minister Blok schrijft in antwoorden op Kamervragen dat hij, samen met koning Willem-Alexander, gesproken heeft met de zoon en dochter van Zwartendijk. "Daarbij is uiting gegeven aan grote bewondering voor het optreden van hun vader in 1940."

Op 15 juni werd in Kaunas in Litouwen een monument onthuld ter ere van Jan Zwartendijk. Zijn twee kinderen waren daarbij, net als koning Willem-Alexander, de president van Litouwen en minister Blok.