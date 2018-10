Verwarde man strooit met briefjes geld in Groningen

In Groningen heeft een verwarde man vanmiddag opschudding veroorzaakt door te strooien met geld. De man liet biljetten van 20 en 50 euro op straat vallen.

Een getuige zegt tegen RTV Noord dat het geld midden op straat lag en dat mensen erop af doken. Daardoor ontstond zelfs even een verkeersopstopping. De man is door agenten aangehouden en overgedragen aan hulpverleners.

"Voor zover bekend gaat het om echt geld", zegt een woordvoerder van de politie. De biljetten die nog op straat lagen, zijn meegenomen voor onderzoek. Het is onduidelijk hoeveel geld er in totaal op straat is beland en waar het vandaan kwam. De politie hoopt dat mensen die biljetten hebben opgeraapt dat geld op het bureau komen inleveren.