Man (61) reed twintig jaar zonder rijbewijs

Een 61-jarige man heeft twintig jaar zonder rijbewijs kunnen rondrijden zonder betrapt te worden. Vandaag liep hij alsnog tegen de lamp.

De man uit Leiderdorp werd op de A2 bij Roosteren staande gehouden. Hij kreeg een stopteken omdat uit controle van het kenteken bleek dat de eigenaresse van de auto nog boetes open had staan. De vrouw bleek echter niet achter het stuur te zitten, maar de 61-jarige man.

Hij had geen rijbewijs bij zich en agenten ontdekten dat hij al twintig jaar zonder het pasje reed. Volgens een woordvoerder van de politie heeft de man destijds zijn rijbewijs niet verlengd. Omdat zijn rijgedrag in al die jaren nooit is opgevallen, kon hij jaren lang de weg op zonder gepakt te worden.

De man kan een boete verwachten, meldt 1Limburg.