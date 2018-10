Miljardendeals tussen Nederland en China bij bezoek premier Li

Nederland en China hebben vandaag goede zaken gedaan, lijkt het. In de twee dagen dat de Chinese premier Li Keqiang in Nederland op bezoek is, zijn er bij elkaar voor tussen de 6 en 8 miljard euro aan contracten en overeenkomsten gesloten met Nederlandse bedrijven.

Voor het oog van de camera zetten een tiental Nederlandse en Chinese zakenpartners opgewekt ceremonieel hun handtekening. Maar buiten het zicht blijkt ook goed te zijn gesproken over zakelijke zorgen: bijvoorbeeld over of er via dit soort overeenkomsten belangrijke Nederlandse kennis en kunde ongewenst naar China verdwijnt.

Angst om te verdwijnen

De Chinese overheid is de drijvende kracht achter veel van de vandaag gepresenteerde investeringen. Voor het land is het een beproefde manier om kennis in huis te halen. Zoals de Chinese premier het zelf verwoorde in zijn toelichting op de deals: "Nederlandse research and development is heel erg welkom".

En dat is precies waar Europese landen als Nederland zich zorgen om maken, zegt deskundige Frans-Paul van der Putten van Instituut Clingendael. Het gevaar is dat de Chinese overheid via Chinese bedrijven belangrijke technologieën in verschillende sectoren in handen krijgt. Dat zou ze sterker maken in onderhandelingen, en tegelijk de Nederlandse concurrentiepositie verzwakken.

"Voor onze economische internationale concurrentiepositie is het hebben van een technologische voorsprong heel belangrijk."

Philips naar China

Als voorbeeld wijst Van der Putten naar Philips. "Veel high tech-kennis in Nederland komt op een of andere manier bij Philips vandaan. Dat heeft het bedrijf in de loop van een eeuw hier opgebouwd."

Afgelopen tien jaar besloot de techfabrikant zich vooral verder te specialiseren in gezondheidstechnologie. Verschillende andere onderdelen werden in stukjes verkocht. Zo is bijvoorbeeld de halfgeleiderdivisie zelfstandig verder gegaan onder de naam NXP.

Een groot deel van die stukjes is inmiddels Chinees, legt Van der Putten uit. Het Chinese JAC Capital kocht voor 1,6 miljard euro het deel van NXP dat chips voor mobiele communicatie maakt. Samen met een andere Chinese partij kocht het voor 2,45 miljard euro ook het deel van NXP dat halfgeleiders voor de auto-industrie maakt.