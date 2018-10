Rotterdamse haven krijgt honderden camera's in strijd tegen criminaliteit

In de Rotterdamse haven worden op korte termijn honderden camera's geplaatst. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met een beveiligingsbedrijf uit Dordrecht. In eerste instantie komen er 227 camera's. Het netwerk kan later worden uitgebreid.

De Rotterdamse haven heeft geregeld te kampen met criminelen die in containers verstopte drugs van bedrijfsterreinen proberen te halen. Ook diefstal van goederen, zoals onlangs van een grote partij kobalt, en mensensmokkel zijn grote problemen die het Havenbedrijf met meer cameratoezicht denkt te kunnen aanpakken.

Het Havenbedrijf heeft drie miljoen euro uitgetrokken voor het aanleggen van een netwerk van voorlopig 227 camera's. Later kan dit aantal met 150 worden uitgebreid.

Overgrote deel in beeld

Op sommige plekken op bedrijfsterreinen hangen al een paar camera's, maar dat aantal is zeer beperkt. De nieuwe camera's komen in eerste instantie op gevoelige plekken: om en nabij grote containerterminals en bij veerdiensten. Door de forse uitbreiding kan het overgrote deel van de haven continu in beeld worden gebracht.

Het beveiligingsbedrijf uit Dordrecht gaat de camera's niet alleen plaatsen maar ook zorgen dat actie wordt ondernomen na alarmmeldingen. De eerste 25 camera's worden nog dit jaar op de Maasvlakte 2 geplaatst.