Deze hackers kraken jouw wachtwoord (om je te helpen)

"Het is belangrijk om te weten welke wachtwoorden van jou op internet rondzwerven, zodat je weet dat je die niet meer moet gebruiken", zegt Gevers. Controleren welke wachtwoorden zijn uitgelekt, is gratis; bedrijven die hun complete medewerkersbestand door de scanner willen halen, moeten wel betalen.

De website doet denken aan Have I Been Pwned, een website van een Australische beveiligingsonderzoeker waar je kunt zien welke van jouw accounts zijn gehackt. Maar Scattered Secrets gaat een stapje verder, en toont ook de letterlijke wachtwoorden. Zo weet je welke wachtwoorden je in ieder geval nergens meer moet gebruiken, is de gedachte.

Kraken

Dat die lekken zo eenvoudig te vinden zijn, is niet alleen nuttig voor kwaadwillenden, maar ook nuttig voor onderzoekers als Gevers en zijn mede-initiatiefnemer Jeroen van Beek. Zij worden ingehuurd door bedrijven om te onderzoeken of het mogelijk is om in te breken. Dat is immers de beste test voor de beveiliging van een bedrijf of overheidsinstantie.