Belgische krijgt 12 jaar cel en tbs voor doodsteken 'oma Rini'

De Belgische Sandra N. (39) is veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs voor de moord op de 82-jarige Rini Ansems. 'Oma Rini' werd eind januari 2017 in haar hals gestoken.

De rechtbank acht bewezen dat de in Luik geboren verdachte de vrouw heeft gedood. Ze werd omgebracht in de garage van haar huis in Maastricht.

Overal in de woning dna

N. heeft verklaard dat ze in de woning van de Maastrichtse was om een overval te plegen. Ze stelt dat "haar vriend Michel" verantwoordelijk is voor de dood van Ansems. Hij zou volgens haar ook de overval gepland hebben.

Maar volgens de rechter wijst niets op een tweede dader, schrijft 1Limburg. Overal in de woning is van N. dna aangetroffen, ook op het slachtoffer.

Justitie eiste twee weken geleden een celstraf van achttien jaar en tbs met dwangverpleging.