Nieuw klimaatcentrum nu al 'bedolven onder vragen'

In Den Haag is de commissie geïnstalleerd die het nieuwe centrum voor wereldwijde klimaatoplossingen gaat begeleiden. In de commissie zitten beroemde mensen als Ban Ki-moon, oud-secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Bill Gates en Kristalina Georgieve, ceo van de Wereldbank.

Het centrum moet oplossingen voor gevolgen van klimaatverandering uit het ene land gaan delen met andere landen. Het gaat dan bijvoorbeeld om maatregelen waarmee landen stormen, extreme droogte of juist overstromingen beter het hoofd kunnen bieden. Want ook al wordt er overal in de wereld gezocht naar manieren om de oorzaak van het klimaatprobleem weg te nemen - door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen - toch zal het klimaat sowieso verder veranderen.

"Zelfs als we erin slagen om de temperatuurstijging op 1,5 graad te houden, zal de zeespiegel nog stijgen", zei premier Mark Rutte bij de feestelijke welkomstceremonie voor de commissie. De weerextremen leiden nu al tot problemen, stelde minister Cora van Nieuwenhuizen. "Ik hoef u geen voorbeelden te geven van extreem weer, u ziet ze elke dag op het nieuws."

'Leren van andere landen'

Het Global Centre on Adaptation heeft vestigingen in Rotterdam en Groningen. Het is niet toevallig dat het wereldwijde centrum in Nederland terecht is gekomen, vertelt directeur Patrick Verkooijen. "Er is ontzettend veel kennis van bijvoorbeeld waterbeheer in ons land. Of dit in Delft is, of op landbouwgebied in Wageningen. De kennis die hier beschikbaar is, proberen we op een meer systematische manier aan te bieden aan de wereld. En daarnaast kan Nederland natuurlijk ook leren van andere landen."

De kennis die er nu al is, is volgens Verkooijen te verspreid. "In Afrika worden al jaren maatregelen getroffen om de landbouw aan te passen. Het is alleen niet grootschalig genoeg en het gebeurt niet in een hoog tempo genoeg."