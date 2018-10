Kabinet maakt werk van berging tientallen vliegtuigwrakken WO II

De berging van tientallen vliegtuigwrakken met vermiste bemanningsleden uit de Tweede Wereldoorlog is een stap dichterbij gekomen. De ministers Ollongren en Bijleveld schrijven aan de Tweede Kamer dat er een 'nationaal programma' komt om wrakken te bergen. De bewindslieden geven daarmee uitvoering aan een breed gedeelde wens van de Kamer.

Ollongren en Bijleveld willen met het programma recht doen aan de wens van nabestaanden van omgekomen bemanningsleden. En ze beschouwen het ook als "een betekenisvol gebaar met het oog op de viering van 75 jaar bevrijding in 2020".

Kansrijke bergingen

In de Tweede Wereldoorlog gingen 5500 vliegtuigen in Nederland verloren en van een groot deel daarvan liggen nog restanten in de Nederlandse bodem. In zo'n 400 vliegtuigwrakken zijn waarschijnlijk nog resten van bemanningsleden aanwezig, schrijven Ollongren en Bijleveld. Volgens hen toont recent onderzoek aan dat er maar zo'n 30 tot 50 plaatsen zijn waar met enige zekerheid stoffelijke resten kunnen worden gevonden. Het programma richt zich op die 'kansrijke bergingen'.

Er komt een werkgroep met vertegenwoordigers van onder meer de gemeenten en de 'Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945'. Die werkgroep adviseert over kansrijke bergingen. De gemeenten beslissen over het al dan niet uitvoeren van een berging; de kosten worden betaald door het Rijk.

De totale kosten van de operatie, uitgaande van 30 vliegtuigwrakken, bedragen zo'n 15 miljoen euro.