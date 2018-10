Nederland gaat in 2020 klimaattop à la 'Parijs' houden

Nederland gaat in 2020 een grote wereldtop over klimaatverandering houden. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen bekendgemaakt bij de presentatie van een nieuwe mondiale klimaatcommissie, die in Rotterdam en Groningen wordt gevestigd.

Van Nieuwenhuizen wees erop dat de "harde werkelijkheid" van klimaatverandering dagelijks zichtbaar is. In Nederland bijvoorbeeld stond de zomer dit jaar in het teken van droogte en moesten er maatregelen genomen worden het water te verdelen. "Klimaatverandering voltrekt zich terwijl wij hier aan het spreken zijn", zei zij in de Ridderzaal in Den Haag.

De Global Commission on Adaptation gaat onder meer een mondiaal actieplan opstellen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Inmiddels hebben zeventien landen laten weten dat ze hieraan meehelpen. Dat zijn onder meer Canada, China, Duitsland en India. Ook acteur Leonardo DiCaprio en voormalig VN-chef Ban Ki-moon hebben hun steun toegezegd.

Vergelijkbaar met 'Parijs'

Het actieplan wordt gepresenteerd op de grote klimaattop in Nederland, die vergelijkbaar moet zijn met die in Parijs in 2015. Alleen ging het toen vooral over de beperking van CO2-uitstoot. Over twee jaar zal het in de eerste plaats gaan om maatregelen die landen kunnen nemen om zich te beschermen tegen de gevolgen van klimaatveranderingen, zoals overstromingen en extreme droogte.

Ban Ki-moon zei bij de presentatie van de commissie dat als er niet snel iets gedaan wordt, we het risico lopen "in de komende decennia niet meer verzekerd te zijn van voedsel, energie en water". Hij zei dat geen land het probleem alleen kan oplossen en dat de komende twee jaar beslissend zijn. "Laten we dit samen doen."