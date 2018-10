NPO updatet radio-apps: nieuw ontwerp en Spotify-integratie

De radio-apps van de NPO krijgen vandaag een make-over. De nadruk ligt vanaf nu meer op het luisteren van radio.

De oude apps bieden in het openingsscherm direct veel informatie. Dat is versimpeld; het draait nu vooral om het afspelen van de desbetreffende zender. Voor bijvoorbeeld nieuws word je verwezen naar een apart tabblad.

Spotify en podcasts

De publieke omroep heeft daarnaast een aantal nieuwe functies toegevoegd. Zo krijgen gebruikers de mogelijkheid om nummers die ze horen op de radiozenders op te slaan in hun eigen Spotify-afspeellijst. De functie is voor besturingssysteem Android meteen beschikbaar, iOS krijgt de optie volgens de NPO over ongeveer een week.

Daarnaast heeft de NPO podcasts - een audiocategorie die groeit bij de publieke omroep - een prominentere plek gegeven. Het is nu een apart tabblad. Gebruikers kunnen zich via de app direct abonneren op podcasts en die (offline) luisteren.

Chatten

Ook heeft de chatfunctie een update gekregen. De omroeporganisatie belooft dat gebruikers persoonlijke gesprekken kunnen aangaan met de dj's en programmamakers.

Ten slotte is er ook een scrollbalk toegevoegd aan de radiostreams, waardoor gebruikers een gemist deel van een uitzending kunnen terugluisteren.