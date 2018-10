Thijs redde man op snelweg: 'Hij zat schuimbekkend achter het stuur'

"Ik wist niet wat ik zag", zegt Thijs Schram. Hij was een van de automobilisten die vanmorgen ingreep op de A5 toen een onwel geraakte bestuurder slingerde over de snelweg. De politie sprak van een heldenactie.

De 41-jarige Schram was onderweg naar zijn werk toen hij op de snelweg de auto heen en weer zag gaan. In eerste instantie had hij niet in de gaten wat er aan de hand was, vertelt hij aan NH Nieuws. "Ik dacht: wat is dat nou voor een debiel. Daar heb je weer zo'n verkeersaso."

Maar toen hij de auto passeerde, zag hij meteen dat het mis was. "De bestuurder zat schuimbekkend achter het stuur, met zijn hoofd tegen het zijraam."