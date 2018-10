Den Haag gaat woontorens bouwen om woningtekort aan te pakken

Den Haag gaat rond de stations Hollands Spoor, Den Haag CS en Laan van NOI hoge woontorens bouwen om het woningtekort aan te pakken. De torens worden waarschijnlijk hoger dan de gebouwen die nu in de stad staan.

De torens zullen het aanzien van Den Haag drastisch veranderen. Volgens wethouder Boudewijn Revis is er geen andere optie dan flink de lucht in te gaan. Het college wil niet langer lapjes grond in wijken volbouwen.

Er is een groot tekort aan alle soorten woningen in de stad. Den Haag is in de laatste 20 jaar gegroeid van 460.000 naar 535.000 inwoners. Die groei zet naar verwachting door tot 627.000 inwoners in 2040. Tegelijkertijd is de kantoormarkt omgeslagen. Ook daar is een tekort aan het ontstaan en dat betekent dat er een einde is gekomen aan de ombouw van kantoren tot woningen.

Geen grens aan de hoogte

Om de stijgende vraag naar woningen bij te houden, moeten er jaarlijks 2500 woningen bij komen in Den Haag. En om dat aantal te halen moet al in 2020 worden begonnen met de bouw van de torens. In totaal moeten de woontorens rond de stations 7700 tot 11.500 woningen opleveren.

Hoe hoog de torens gaan worden, is nog niet bekend maar wethouder Revis verwacht dat het rond de 140 tot 150 meter gaat worden, iets hoger dan het hoogste gebouw in Den Haag. "Nog hoger bouwen kan, maar dan gelden er allemaal regels zoals extra liften en nog meer brandwerende voorzieningen. Maar wat het college betreft is er geen grens aan de hoogte", aldus Revis.