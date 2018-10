Weer warmterecord gebroken, 'maar het is ook prachtig schaatsweer'

Een terras pakken, naar de camping gaan of het strand bezoeken ligt voor de hand met het warme weer. Een iets minder vaak voorkomende activiteit is schaatsen. Veel schaatsbanen openen rond deze tijd weer de deuren. "Het is juist prachtig schaatsweer", lacht Michiel Kersten van IJsbaan Haarlem.

De ijsbaan in Haarlem is sinds eind september open, maar het loopt nog niet storm. "Er zijn wel schaatsers hoor, vooral wedstrijdschaatsers en de vaste gasten hebben de ijzers weer ondergebonden. Maar aan het begin van het seizoen zit het gewoon nog niet zo in het systeem van mensen om nu te gaan schaatsen, zeker niet met deze temperaturen", zegt Kersten.

"Het werkt eigenlijk zo: zodra het buiten weer koud wordt, denken mensen pas aan schaatsen. En dat is ook wel logisch eigenlijk. Toch kan er bij ons gewoon geschaatst worden. Wel ziet het er best gek uit om mensen te zien schaatsen met een t-shirt of korte broek aan."

IJsbaan Haarlem heeft dus niet zo'n last van de mooie nazomer. Anders is dat voor de Jaap Eden ijsbaan in Amsterdam, die zaterdag het schaatsseizoen opende. De onoverdekte baan ging na een paar uur alweer dicht omdat het ijs smolt door de zon, net als in Utrecht het geval was.