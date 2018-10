Man onwel op A10, automobilisten rijden auto klem en redden hem

Op de ring Amsterdam is een man die onwel werd in zijn auto gered door medeweggebruikers. Volgens de politie zagen andere automobilisten het gebeuren en grepen ze in door hem met hun eigen auto geleidelijk tot stilstand te brengen.

Toen dat gelukt was, sloegen ze een ruit in van de auto om eerste hulp te kunnen verlenen. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat het slecht had kunnen aflopen met hem als medeweggebruikers niet hadden ingegrepen.

In een tweet wordt iedereen die heeft geholpen bedankt.