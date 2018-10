Ganshoren krijgt eerste zwarte burgemeester België

Pierre Kompany, de vader van voetballer Vincent Kompany, wordt de eerste zwarte burgemeester in België. Zijn partij, Pro Ganshoren, haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van gisteren de meeste stemmen in Ganshoren, een gemeente net buiten Brussel.

"Ik ben hier al meer dan 40 jaar en heb ervoor gekozen om hier te leven. Samen met de Belgen van alle gemeenschappen en alle rassen. Ik voel me hier thuis", zei Kompany na zijn verkiezingsoverwinning. Hij draagt de overwinning op aan zijn kleinkinderen.

Pierre Kompany (71) was al wethouder in de gemeente Ganshoren. Zijn partij kreeg 28,3 procent van de stemmen en is daarmee veruit de grootste geworden. Kompany kreeg ruim 1300 voorkeursstemmen. Er is op hoofdlijnen al een akkoord over een coalitie. Afgesproken is onder meer dat Kompany halverwege zijn termijn het burgemeesterschap zal overdragen aan een partijgenoot.

Gefeliciteerd papa!

Vincent Kompany reageert samen met zijn broer in een video op Instagram. "Hij is de eerste zwarte burgemeester in België. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Dit is historisch. Felicitaties aan mijn vader. We zijn heel trots op jou", zegt de voetballer.

Pierre Kompany groeide op in Congo, de Belgische kolonie die in 1960 onafhankelijk werd. In 1975 kwam hij als politiek vluchteling naar België. Hij sloot zich aan bij de Parti Socialiste. In 2012 richtte hij zijn eigen partij, Pro Ganshoren, op.