Lieveheersbeestjes overal in huis - waar komen die ineens vandaan?

Ineens zijn ze er, met tientallen tegelijk. Lieveheersbeestjes in vensterbanken, op witte muren en in hoeken van de kamer. Kwamen er afgelopen week al opzienbarende berichten uit Groot-Brittanniƫ over de vliegende beestjes, afgelopen weekeinde werden de insecten ook in Nederland veelvuldig opgemerkt. Waar komen die ineens allemaal vandaan?

"De meeste daarvan zaten al in je huis", vertelt Vincent Kalkman van EIS Kenniscentrum Insecten. "Normaal kruipen ze vanaf september in hoekjes en spleten om daar te overwinteren, maar door de warmte van de afgelopen dagen zijn ze weer actief geworden. En dan zie je dus ineens al die beestjes in huis kruipen en vliegen."

Drie generaties per jaar

Kalkman deed de afgelopen jaren landelijk onderzoek naar de aanwezigheid van lieveheersbeestjes in Nederland. "De Aziatische is verreweg de meest voorkomende soort in Nederland. Die heeft een voorkeur om in huizen te overwinteren." De soort is dit jaar geholpen met de lange, warme zomer, denkt hij. "Het Aziatische lieveheersbeestje is de enige soort die meerdere generaties per jaar voortbrengt. In warme jaren zoals dit jaar kunnen zich drie generaties voortplanten. En ja, dan krijg je er ineens wel heel veel."