Doden door overstromingen Zuid-Frankrijk

Bij overstromingen door noodweer in het zuiden van Frankrijk zijn zeker vijf doden gevallen. De scholen in het getroffen departement Aude blijven gesloten en de bewoners zijn opgeroepen om binnen te blijven.

De doden vielen in dorpen even ten noorden van de stad Carcassonne. In het gebied is de afgelopen nacht net zoveel regen gevallen als normaal in een half jaar. In sommige plaatsen staat het water zes meter hoog.

Wachten op beter weer

Op beelden is te zien hoe auto's door de straten worden meegesleurd door het water. Mensen zijn op de daken van hun woning geklommen. Het water staat soms tot boven de eerste verdieping van hun huis. De hulpdiensten moeten wachten op beter weer voor ze kunnen beginnen met de reddingsoperatie.

Volgens meteorologen is de Middellandse Zee dit jaar uitzonderlijk warm. Hierdoor valt er mogelijk meer regen dan normaal in het zuiden van Frankrijk.