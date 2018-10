Koks presenteren snoepgroenten 'nieuwe stijl'

"Wat er nu aan snoep in de winkel ligt en wordt verkocht in de horeca, bevat veel suiker, zoetstoffen, kleurstoffen en smaakstoffen", zegt Hans Steenbergen, mede-organisator van het evenement in Veghel. "Het snoep wordt in elkaar geknutseld door technologen die zich vooral druk maken om houdbaarheid en verkoopbaarheid. Om geld te verdienen dus. Daarom is het goed dat koks zich er nu mee gaan bemoeien. Die zijn meer gericht op smaak en gezondheid."

Experiment

Het nieuwe snoepgoed is een experiment. De koks, onder leiding van culinair chef Arjan Siemerink van Yama Foodservice in Utrecht, willen een signaal afgeven. "Noem het een statement. Bij ons koks gaat het toch vooral om lekker eten. Wij willen snoepgoed lekkerder maken, en ook gezonder."

Het is volgens hem een misverstand dat de nieuwe producten vooral zijn bedoeld voor de jeugd. "Iedereen houdt toch van snoepen? Deze producten zijn bedoeld voor alle generaties."

Interesse

En de koks hebben de wind mee. Steeds meer consumenten letten immers op wat ze eten. De omzet van de al bestaande snoepgroentes bijvoorbeeld stijgt de laatste jaren enorm. Volgens marktonderzoeker IRI is de omzet van snoepgroenten in supermarkten (exclusief Aldi en Lidl) sinds 2015 gegroeid met 70 procent, tot bijna 94 miljoen euro.

"Het aanbod stijgt enorm en consumenten zijn steeds meer bezig met gezond snacken. Ook scholen spelen een belangrijke rol. Die kiezen vaker voor een gezonder alternatief", zegt een woordvoerder van IRI.

Albert Heijn wil geen cijfers geven, maar zegt wel dat snoepgroentes enorm aanslaan. Een woordvoerder: "Iedere week komt er wel wat nieuws bij in ons schap met kleine komkommers, gekleurde worteltjes, tomaten, paprikaatjes en radijsjes." Ook Lidl bevestigt dat het om een belangrijke productgroep gaat.

Ook qua winstmarge zijn deze mini-groentes interessant voor de supermarkt. Een klant moet voor de kleine snoepgroentes heel wat meer euro's neertellen dan bijvoorbeeld voor een normale komkommer.

Niet spannend

Steenbergen vindt die snoeptomaatjes en snoepkomkommers niet echt spannend: "Dat soort zaken hebben we nu wel gehad hè. Tijd voor iets nieuws, lijkt me."

In Veghel kunnen zo'n 1700 mensen uit horeca en levensmiddelensector de producten voor het eerst proeven. "Wanneer ze in de winkel liggen? Nou ja, ik hoop dat er enthousiast op gereageerd wordt. Met het oog op Sinterklaas zou het toch mooi zijn als er in steden een pop-upstore geopend kan worden met dit snoep van de toekomst. Maar het heeft natuurlijk - zoals alles - even zijn tijd nodig."