Op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad heeft paus Franciscus de Salvadoraanse aartsbisschop Oscar Romero en paus Paulus VI heilig verklaard. De ceremonie werd door tienduizenden gelovigen gevolgd.

Na het aanhoren van de biografie├źn van Paulus VI, Romero en nog vijf anderen, verklaarde de paus hen heilig. Franciscus noemde Paus Paulus VI een "profeet van een extraverte kerk, die de kerk opende naar de wereld." Hij prees Romero voor het opgeven van zijn eigen leven om "dicht bij de armen en zijn mensen te zijn".

De tienduizenden gelovigen applaudisseerden. Onder de aanwezigen waren 5000 pelgrims uit El Salvador, die naar Vaticaanstad waren afgereisd om Romero te eren.

Mensenrechten

Oscar Romero nam het als aartsbisschop van El Salvador op voor de armen en maakte zich sterk voor de mensenrechten. Hij was niet geliefd bij de militaire junta van het land omdat hij tegen de onderdrukkingen, martelingen en sociale ongelijkheid protesteerde. Op 24 maart 1980 werd hij tijdens een mis doodgeschoten.

Romero is heilig verklaard omdat een vrouw uit El Salvador volgens de kerk een bijna-dodelijke zwangerschap overleefde. "Artsen zeiden tegen mijn man dat alleen wonder mij zou kunnen redden", zei de vrouw. Nadat haar man begon te bidden tot Romero herstelde ze en werd een gezonde zoon geboren, zo zegt het Vaticaan.

De pil

De Italiaanse paus Paulus VI, die kerkleider was van 1963 tot 1978, werd vooral bekend door zijn encycliek (een pauselijk document) 'Humanae Vitae' uit 1968. In die encycliek verbood de paus het gebruik van anticonceptiemiddelen. Het ging daarin vooral over de pil, die begin jaren zestig op de markt was gekomen. Paulus VI is heilig verklaard vanwege het herstel van een ongeboren kind.