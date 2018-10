Politieauto op weg naar reanimatie rijdt stuk op putdeksels

Een politieauto die in Bergen op Zoom op weg was naar een reanimatie is gestrand door omhoog gezette putdeksels.

Agenten kregen afgelopen nacht een melding dat ze iemand moesten reanimeren. Ze wilden met spoed naar het opgegeven adres rijden, maar zagen in het donker niet dat putdeksels in de Zuivelstraat omhoog waren gezet. Hun auto raakte zwaar beschadigd, waardoor ze niet verder konden rijden, meldt Omroep Brabant.

De agenten bleven ongedeerd. "De volgende keer hebben we misschien minder geluk", schrijft de politie op Facebook. Collega's die in de buurt waren, zijn toen naar de te reanimeren persoon gegaan. Vanwege de privacy kunnen de agenten niets vertellen over de afloop van de reanimatie.