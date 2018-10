Poolse politie zet zware middelen in om homodemonstratie te beschermen

Tussen de 1000 en 1500 lhbt-activisten hielden onder massale politiebescherming voor het eerst een mars in de straten van Lublin. Zo'n 200 tot 300 tegendemonstranten probeerden de mars tegen te houden door met stenen en vuurwerk te gooien. Een deel van hen probeerde door het politiekordon te breken.

Dat het geweld niet is ge√ęscaleerd is volgens burgemeester Krzyztof Zuk van Lublin te danken aan de inzet van de politie. Er zal tot middernacht meer politie op de been zijn in de stad om de veiligheid te garanderen.

Burgemeester Zuk had de lhbt-demonstratie proberen tegen te houden, uit angst voor een geweldsuitbarsting. Een hof van beroep maakte zijn besluit echter ongedaan.

De conservatieve regeringspartij liet gisteren in een reactie op het besluit weten tegen het uiten van homoseksualiteit te zijn, maar de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van samenscholing te respecteren.