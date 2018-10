Nederland geniet van de zon en, opnieuw, een warmterecord

Nog nooit was het op 13 oktober zo warm als vandaag in Nederland. In De Bilt werd het 26,3 graden. Het vorige record stond sinds 1990 op 23,6 graden. Plaatselijk liep de temperatuur zelfs op tot 28 graden.

Ook aan de kust was het goed toeven. Veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik om waarschijnlijk voor het laatst dit jaar te genieten van een dagje zon, zee en strand. Op twee toegangswegen van en naar Zandvoort stond zelfs enige tijd file. Treinen rijden er niet naar de badplaats, want juist in dit weekend vinden er geplande werkzaamheden plaats.

Genieten van het mooie weer kon bijvoorbeeld in een bos, of... bij een kerstshow: