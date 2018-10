Het 'mooi verluchtigde' plan B van Maria van Gelre

"Het handschrift is digitaal te raadplegen, maar dat maakt onderzoek maar beperkt mogelijk," zegt Eef Overgaauw, verbonden aan de Staatsbibliotheek van Berlijn en gespecialiseerd in middeleeuwse handschriften. "Je kunt heel veel zien op scans, maar de techniek van het schilderen zie je niet. je kan het perkament niet voelen en bovendien ontbreekt de bijzondere sensatie die je krijgt als je een boek vasthoudt dat 600 jaar oud is. Dat is heel bijzonder."

Op de vraag of het boek niet in zijn geheel terug moet naar Nijmegen zegt Overgaauw geen antwoord te hebben. "Er zijn veel kunstwerken door diefstal en bedrog op een bepaalde plaats terechtkomen, maar bij dit handschrift hebben we geen enkele aanwijzing dat dat zo is." Overigens liggen niet alle pagina's in Berlijn, 133 bladzijden bevinden zich sinds begin achttiende eeuw in Wenen.

De 40 pagina's die vanaf morgen te zien zijn, worden verdeeld over twee perioden getoond. De eerste zes weken de eerste twintig, de tweede periode de andere helft. Want ook al zijn ze nu geconserveerd, het blijven kwetsbare kunstvoorwerpen.