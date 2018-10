Vennen staan droog, de bodem is keihard: natuurgebieden snakken naar water

Na een lange periode van droogte en hitte en een periode van 'gewoon' nazomerweer, is deze week de zomer weer even terug. Gisteren sneuvelden volgens Weerplaza al verschillende dagrecords (het werd 25,7 graden in Arcen. Limburg), vandaag kan het her en der zelfs 27 graden worden. Nog nooit is het zo laat in oktober zo warm geweest.

Het mooie weer is voor terrasliefhebbers misschien ideaal, de natuur piept en kraakt. Dat is onder meer te zien in het Brabantse natuurgebied Kampina, tussen Boxtel en Oisterwijk. Ecoloog Peter Voorn van Natuurmonumenten, de eigenaar van het gebied, ziet dat het er ontzettend droog is.

"We hebben een extreem droog jaar gehad", zegt Voorn in het NOS Radio 1 Journaal. "Je ziet heel weinig paddenstoelen, de hei is op veel plaatsen droger. Vennen staan bijna of helemaal droog. In beken staat bijna geen water. Alles is extreem uitgedroogd."

Op onderstaande foto's is te zien hoe droog het is en hoeveel water er normaal in het Winkelsven staat: