Nederland populair bij internationale reiziger

Nederland is bij reizigers uit Azië, Afrika en het Midden-Oosten populairder dan veel andere Europese landen. Het aantal visumaanvragen steeg in Nederland de afgelopen jaren sneller dan in vrijwel alle andere landen binnen de Schengenzone, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het aantal visumaanvragen voor kort verblijf is de afgelopen zeven jaar met ruim 45 procent gestegen naar 621.000 aanvragen per jaar. Toeristen en zakenlui uit visumplichtige landen brachten naar schatting jaarlijks zo'n 300 miljoen euro in het laatje. Alleen in Frankrijk groeide het aantal visumaanvragen de afgelopen jaren harder.

Toeristen, zakenreizen en familiebezoek

Bijna de helft van de reizigers naar Nederland was toerist. Ruim 30 procent van de bezoekers kwam vanwege een zakelijke reden. De rest kwam voor familiebezoek, uitwisseling of een sportwedstrijd. De meeste reizigers uit visumplichtige landen waren afkomstig uit respectievelijk Turkije, India, Rusland, China en Indonesië.

Er zijn een aantal verklaringen voor de stijgende populariteit van Nederland. Het toerisme neemt wereldwijd toe, en Nederland wordt steeds populairder als vakantieland. Ook is de dienstverlening omtrent de visumaanvragen in Nederland goed geregeld, schrijven de opstellers van het rapport van SEO Economisch Onderzoek.

Illegaal

Problemen zijn er ook. Toerisme trekt bijvoorbeeld een zware wissel op de leefbaarheid in met name Amsterdam. Illegale migratie is ook een probleem, al is het volgens de onderzoekers lastig een getal te plakken op het aantal mensen dat illegaal in Nederland blijft nadat hun visum is verlopen.

Hoewel het visumsysteem bedoeld is om buitenlandse bedreigingen buiten de deur te houden, valt niet uit te sluiten dat spionnen of terroristen toch Nederland binnenkomen, schrijven de onderzoekers. Het is niet bekend hoe vaak dit gebeurt: cijfers hierover zijn vertrouwelijk.

Niet alle internationale reizigers hebben een visum nodig om Nederland binnen te komen. Buiten de EU mogen mensen uit onder meer veel Amerikaanse landen, Australië en Nieuw-Zeeland zonder visum Nederland betreden.