'Rutte in gesprek met Alibaba over Europees distributiecentrum'

Premier Rutte heeft in augustus een hoge delegatie van het Chinese handelsplatform Alibaba ontvangen om te praten over de eventuele komst van een distributiecentrum in Nederland. Dat meldt het FD.

Alibaba wil op vijf plekken in de wereld grote logistieke centra bouwen, zodat goederen mondiaal in 72 uur geleverd kunnen worden. Het bedrijf heeft daarvoor Dubai, Hangzhou, Kuala Lumpur, Moskou en het Belgische Luik op het oog. De Belgische stad is mede geselecteerd vanwege de luchthaven en de keuze voor de stad is afgelopen zomer al gevallen. Toch is een akkoord met de Belgische overheid hierover nog steeds niet officieel gepresenteerd.

Limburg in de race

Volgens het FD zijn Weert en het vliegveld Maastricht-Aachen in Beek ook nog in de race. Vooral die laatste zou evenveel ruimte kunnen bieden als Luik, waar het distributiecentrum kan uitgroeien tot 380.000 vierkante meter. Premier Rutte zou zich in een gesprek in het Torentje met topmensen van Alibaba, onder wie oprichter Jack Ma, hard hebben gemaakt voor vestiging in Limburg.

Ondertussen lijken de gesprekken met Luik wel in een beslissende fase te zijn beland. Een woordvoerder van de luchthaven van Luik zegt tegen de krant dat er nog steeds wordt onderhandeld, maar hij verwacht dat de gesprekken eind deze maand zijn afgerond.

Met de bouw van de nieuwe distributiecentra is 16 miljard dollar gemoeid. Hoeveel banen één zo'n distributiecentrum oplevert is niet bekend.