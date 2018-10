Sociale huur onder druk door duurdere koopwoningen

Niettemin is vooral in de grote steden de invloed van de WOZ-waarde op de huurprijs inmiddels erg groot. Zo krijgt de gemiddelde huurwoning in Amsterdam alleen al door de WOZ-waarde 56 punten, dat is 39 procent van het aantal punten dat nodig is om in de vrije sector te komen. In Utrecht ligt dat op 27 procent en in Den Haag op 21 procent, zo zocht de Woonbond uit.

Zo niet bedoeld

Volgens Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, is bij invoering van de WOZ-waarde in het puntensysteem niet voorzien dat de woningprijzen zo zouden stijgen. De bedoeling was dat de WOZ-waarde een afspiegeling zou zijn van de locatie. Op zich een verstandige keuze, zegt Boelhouwer, maar met deze situatie is geen rekening gehouden.

Een woning in de Jordaan moet volgens de hoogleraar duurder zijn dan een soortgelijke woning Amsterdam Nieuw-West maar "het moet wel in verhouding blijven". Ook is het niet de bedoeling dat woningen hierdoor boven de grens voor sociale verhuur komen, zegt Boelhouwer. Hij denkt dat het beter is om een bepaald percentage mee te nemen. "Nu wordt alles te duur, het gaat niet meer alleen om de locatie."