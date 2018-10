Orkaan Michael veegt dorpje van de kaart

De orkaan Michael heeft het plaatsje Mexico Beach in de Amerikaanse staat Florida grotendeels van de kaart geveegd. Veel gebouwen in het dorp met 1000 inwoners zijn totaal verwoest of zwaar beschadigd door de harde wind en overstromingen.

Michael kwam afgelopen woensdag aan land als een van de krachtigste orkanen die de VS in de afgelopen 50 jaar heeft aangedaan: er werden windsnelheden gemeten van 250 kilometer per uur.

Tot nu toe zijn er in vijf staten zeker zeventien doden geteld, maar de verwachting is dat dat nog zal oplopen. De zwaarst getroffen gebieden zijn nog niet bereikt door hulpverleners.

Lot achterblijvers onbekend

Tientallen mensen waren in Mexico Beach achtergebleven, ondanks een verplichte evacuatie. Het is nog niet duidelijk hoeveel van hen de storm hebben overleefd.

Er zijn honderden telefoontjes binnengekomen over vermiste personen, maar dat wil niks zeggen: doordat de telefoonlijnen zijn uitgevallen zullen veel vermisten simpelweg nog niet de kans hebben gehad contact op te nemen.

Een miljoen huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom. Het kan weken duren voordat de elektriciteit overal is hersteld.

Drijvend huis

In Mexico Beach gaan hulpverleners van deur tot deur om te zoeken naar slachtoffers. Daarvoor moet met groot materieel eerst een pad worden gebaand door de puinhopen.

"Ik zag van alles voorbij het raam trekken en dacht dat de bomen voorbijkwamen, maar toen realiseerde ik me dat het ons huis was", beschrijft een inwoner van Mexico Beach de ramp. "Ons huis was van zijn fundament gebroken en dreef rond, met ons er nog in."

President Trump is van plan het rampgebied komende week te bezoeken.