Gegevens duizenden klanten Achmea op straat

Gegevens van duizenden klanten van verzekeraar Achmea zijn op straat komen te liggen. Dat heeft een woordvoerder bevestigd na berichtgeving in de Stentor.

De krant had bestanden in handen gekregen met namen, bsn-nummers en adressen van zo'n 10.000 Achmea-klanten. In sommige bestanden staan ook bedragen die cli├źnten uitgekeerd kregen, schrijft de krant, die spreekt van een hack.

Achmea betreurt het lek. "Dit had nooit mogen gebeuren", zegt een woordvoerder. Het bedrijf is medio augustus "getipt" door iemand die de gegevens in bezit had. "Die heeft toen aangegeven de data meteen te vernietigen, en ons uit goede wil te attenderen." Het bedrijf heeft geen signalen dat er nog andere personen bij betrokken waren.

Gemeld

Achmea heeft de zaak bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Omdat het bedrijf ervan uitging dat de gegevens niet openbaar zouden worden gemaakt, zijn de betreffende klanten niet geïnformeerd.

Ook is een intern onderzoek gestart. De woordvoerder weet niet of dat is afgerond en of er aangifte is gedaan. Het bedrijf wil later vanavond of vannacht met meer informatie naar buiten komen.