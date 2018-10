Cultuurpaleizenarchitect Paul Andreu (80) overleden

De Franse architect Paul Andreu is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij ontwierp de belangrijkste internationale luchthaven van Frankrijk, Charles de Gaulle, en de moderne Arc de Triomphe, de Grande Arche, in de Parijse wijk La Défense.

Ook internationaal kreeg hij erkenning als architect van meer dan twintig luchthavenprojecten, waaronder in Caïro, Jakarta, Abu Dhabi, Osaka, Dhaka en Dar-es-Salaam.

Andreu ontwierp ook veel opera- en theatergebouwen, zoals in China de operagebouwen van Peking en Jinan. Hij tekende verder het maritiem museum in Osaka en het centrum voor oriëntaalse kunst in Shanghai.

Instorting

In 1968, toen Andreu net was afgestudeerd als architect, werd hij aangenomen voor de bouw van luchthaven Charles de Gaulle bij Parijs. Hij werd de hoofdarchitect en bleef betrokken bij uitbreidingen.

In 2004 stortte op Charles de Gaulle een deel van een gebouw in dat een jaar eerder door Andreu was ontworpen. Onderzoek wees uit dat Andreu niets te verwijten viel. Het ongeval greep hem erg aan en hij stopte daarna een tijd met werken.