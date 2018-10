'Belgische F-16 brandde uit door foutje technicus'

De ontploffing van een Belgische F-16 in Wallonië gisteren was waarschijnlijk de schuld van een technicus. Dat meldt VRT Nieuws op basis van bronnen. Bij een onderhoud vuurde de technicus vanuit een ander vliegtuig per ongeluk oefenmunitie af. Omdat de toestellen dicht bij elkaar stonden, werd de F-16 hard geraakt en brandde het toestel helemaal uit.

Twee technici liepen gehoorschade op en een ander toestel werd ook beschadigd. Het is onduidelijk hoeveel het ongeluk de Belgische regering gaat kosten, maar naar verwachting gaat het om tientallen miljoenen euro's.

De toestellen zijn zo'n dertig jaar oud. Net als in Nederland is het vervangen van de F-16's aan de orde. Ook in België is het een ingewikkeld politiek vraagstuk. De Belgische regering wil daar deze regeerperiode een knoop over doorhakken. In Nederland is dat al gedaan. Volgend jaar vliegt de Koninklijke Luchtmacht voor het eerst met vervangende JSF's.