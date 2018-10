'Verzekeraars misbruiken bigdata-informatie voor hoge woonhuispremies'

Verzekeraars hebben de afgelopen tijd de premie van de woonhuisverzekering van sommige klanten flink verhoogd. De Consumentenbond heeft daar tientallen klachten over binnengekregen.

De premie voor de verzekering, die zorgt voor dekking bij schade, stijgt soms met tientallen procenten. En dat is vaak onterecht, vindt de Consumentenbond.

Waar voorheen verzekeraars zelf woningen taxeerden, schakelen ze nu steeds vaker een bigdata-bureau in. Het verzamelt openbare informatie zoals bouwjaar, type woning, WOZ-waarde en actuele bouwkosten en berekent op basis daarvan de kosten van een herbouw van het huis.

Betrouwbaarheid

Dat bureau, Infofolio, zegt dat 95 procent van zijn inschattingen over de herbouwwaarde kloppen. Maar het systeem is niet feilloos. Zo vallen de kosten van een woonhuisverzekering soms flink hoger uit doordat de grootte van het huis niet klopt, of er wordt uitgegaan van een hoekwoning in plaats van een rijtjeshuis.

Infofolio geeft tegen de Consumentenbond toe dat dit kan gebeuren. Daarom moeten consumenten en verzekeraars zelf opletten of de premieberekening wel klopt. Maar consumenten die dit doen, krijgen nul op het rekest als zij zich tot verzekeraars wenden. Want de verzekeraar houdt zich volgens de bond dan toch aan de berekening van het databureau.

Eerst onderverzekerd?

De Consumentenbond geeft het voorbeeld van een klant van Nationale-Nederlanden wiens premie na drie jaar opeens 30 procent omhoogging. De reden: de herbouwwaarde zou 130.000 euro hoger liggen dan eerder berekend.

Nationale-Nederlanden zegt in een reactie klanten te hebben die geen garantie hadden tegen onderverzekering. Bij hen wordt de herbouwwaarde opnieuw bekeken om te voorkomen dat klanten in de financiële problemen komen als ze hun verzekering moeten aanspreken. "Dit kan tot een premieverhoging leiden, maar ook tot een verlaging", zegt het bedrijf.

'Iets heel fout gegaan'

Maar als consumenten eerst onderverzekerd waren en nu 'gewoon' de juiste premie betalen "dan is er in het begin iets heel fout gegaan", zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. "Dan hebben verzekeraars consumenten verleid met een te lage premie en worden ze daarna met een forse premieverhoging in hun hemd gezet."

Brancheorganisatie Verbond van Verzekeraars zegt dat verzekeraars risico's continu beter willen inschatten en dat de premies dus zowel kunnen stijgen als dalen. De bond zegt dat bij inboedel- en opstalverzekeringen in het algemeen de schadelast stijgt, onder meer door extremer weer.

Maar dat verklaart volgens de Consumentenbond nog niet de fors stijgende premies "Wij krijgen natuurlijk alleen klachten over de hogere premies, maar ik moet de eerste verzekeraar nog tegenkomen waarbij een klant opeens 30 procent mínder premie mag betalen", zegt de woordvoerder van de bond.