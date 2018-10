'Beveiliging persoonsgegevens bij Belastingdienst nog steeds niet op orde'

Gevoelige persoonsgegevens zijn technisch onmogelijk goed te beveiligen, zegt de Belastingdienst. De beveiliging bij de dienst is dan ook nog niet op orde. Dat blijkt uit een brief van directeur-generaal Jaap Uijlenbroek van de Belastingdienst aan de Autoriteit Persoonsgegevens, in handen van Trouw.

De fiscus houdt bijvoorbeeld niet bij welke gegevens door werknemers worden opgevraagd, waardoor de Belastingdienst niet kan garanderen dat gevoelige gegevens niet zomaar buiten de systemen belanden.

Uit eerder onderzoek bleek al dat de privacybeveiliging niet op orde was. In de brief van Uijlenbroek is te lezen dat dit nog niet is veranderd. Volgens hem is dat "technisch niet mogelijk". Ook zou het onmogelijk zijn om de toegang tot de data te beperken via autorisatie.