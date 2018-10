Vrouwen op alle fronten cruciaal bij verkiezingen Verenigde Staten

Alexandra De Luca van die organisatie is erg trots op de stijgende lijn van vrouwen in de Amerikaanse politiek. "Toen Emily's list werd opgezet was nog geen tien procent van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat vrouw. Nu gaat het om een derde van de Democraten en een tiende van de Republikeinen". Ze ziet dit alleen nog maar toenemen: "Het zijn de vrouwen, die er in november voor gaan zorgen dat we het Huis van Afgevaardigden en misschien wel de Senaat terugwinnen."

Lokale politiek

Toch ziet ze daar niet de belangrijkste stap die gemaakt kan worden voor vrouwen in de politiek. "We moeten juist onderaan de ladder beginnen en tijd en geld stoppen in vrouwen in de lokale politiek. Dat zijn de vrouwen die uiteindelijk in de toekomst het verschil maken." Volgens De Luca is niet alleen het presidentschap van Donald Trump een motivatie voor vrouwen om de politiek in te gaan. Ze is er zeker van dat als Hillary Clinton de verkiezingen had gewonnen, vrouwen haar als voorbeeld zouden nemen.

"Zij had hen geïnspireerd met haar succes en het doorbreken van het glazen plafond. Het vuur was al ontstoken, maar de Republikeinen hebben daar olie op gegooid." De keuze voor de conservatieve rechter Brett Kavanaugh voor het hooggerechtshof speelde volgens De Luca onder andere mee. Hij is een directe bedreiging voor hun principes, zoals het recht op abortus. "Met een rechter als Kavanaugh op een positie als deze, zou abortus in vele staten illegaal kunnen worden."