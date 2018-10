Rijkswaterstaat: drukste avondspits van het jaar door ongelukken

Vanwege meerdere ongelukken is het extreem druk op de Nederlandse snelwegen. Met 478 kilometer file is het zelfs de tot dusver drukste avondspits van het jaar, meldt Rijkswaterstaat. De ANWB hanteert andere cijfers en zegt dat het met 887 kilometer de op twee na drukste avondspits van het jaar is. Die organisatie registreert niet alleen snelwegen, maar ook provinciale wegen.

Met name op de A27 is het druk. Door een ongeluk met meerdere vrachtwagens was de snelweg bij de Merwedebrug in beide richtingen afgesloten aan het begin van de spits.

Tegelijk was de A6 ter hoogte van de Ketelburg in beide richtingen dicht. Door een technisch mankement gingen de slagbomen van de brug bijna een uur lang niet meer omhoog.

Momenteel is alleen nog de rechterrijstrook dicht richting Gorinchem. Die file is ruim 18 kilometer lang. Daarnaast zijn de A59 richting Oss en de A16 richting Rotterdam afgesloten vanwege ongelukken.