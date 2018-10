Hoverboards moeten uit de handel, zegt NVWA

In Nederland moeten 30 onderzochte typen hoverboards zo snel mogelijk uit de handel worden gehaald, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA. De apparaten kunnen brand veroorzaken door het opladen van de batterij. De toezichthouder stelt dat na onderzoek van hoverboards die in Nederland gangbaar zijn.

Een hoverboard is een vervoermiddel op twee wielen dat staand via behendig balanceren voor- of achteruit kan rijden. Het lijkt een beetje op een Segway, maar mag niet op de openbare weg.

De NVWA spreekt van ernstige tekortkomingen. Het apparaat kan bij het opladen in brand vliegen, doordat het laden niet stopt als de batterij vol is. De batterijen hebben geen temperatuurregeling en de behuizing is onvoldoende brandwerend. Ook kan de isolatie van de bedrading beschadigen door scherpe delen van het apparaat.

Het is niet bekend hoeveel hoverboards er in Nederland zijn, maar de problemen zijn bekend. Volgens Brandweer Nederland " vliegt er elke week wel zo'n ding in de fik."