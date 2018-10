Scoutingleider vrijgesproken van brandmerken tieners

De jeugdleider van de scouting in Goes is vrijgesproken van zware mishandeling van drie kinderen tijdens een zomerkamp in België. De 23-jarige Mark B. drukte met een brandijzer de afkorting van de scoutinggroep in de ruggen van de kinderen: F. N. voor Frans Naerebout.

De rechtbank in Middelburg acht niet bewezen dat B. de kinderen met opzet zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht, zoals het OM had aangevoerd. Het OM ging uit van voorbedachte raad; B. zou het brandijzer naar het kamp in het dorp Sint-Joris-Weert hebben meegenomen met het idee de kinderen te brandmerken.

Littekens

De slachtoffers zijn twee jongens en een meisje tussen de 12 en 14 jaar. Zij liepen eerste- en tweedegraads brandwonden op. De littekens daarvan zijn nog altijd zichtbaar. De advocaat van B. pleitte dat zijn cliënt niet wist dat het brandijzer heet was. Het zou een "ontzettend stomme fout" zijn geweest.

"Er is niet gebleken dat de verdachte de kinderen een lesje wilde leren door hun daadwerkelijk brandwonden toe te brengen", zegt de rechter in zijn vonnis. Dat B. het brandijzer dicht bij zijn arm hield om de warmte te controleren, ziet de rechter als bewijs dat er geen opzet in het spel was.

Grove onachtzaamheid

Wel is de verdachte schuldig aan het toebrengen van de verwondingen, vanwege zijn "grove onachtzaamheid". Maar omdat dit niet door het OM ten laste was gelegd, kan B. hier niet voor worden veroordeeld, zegt de rechter. Nu de man is vrijgesproken, hebben de kinderen ook geen recht op een schadevergoeding, oordeelt de rechter.