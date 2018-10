Rampendienst Indonesië zwicht voor smeekbedes: extra zoekdag Sulawesi

Op verzoek van familieleden van vermisten wordt de zoekoperatie op Sulawesi naar slachtoffers van de aardbeving en de tsunami met nog een dag verlengd.

Het officiële dodental van de natuurramp is opgelopen naar 2073; nog zo'n 5000 mensen worden vermist. Gevreesd wordt dat er duizenden slachtoffers nog diep onder het puin bedolven liggen. Ook zijn honderden huizen met bewoners en al door de beving op 28 september in de aarde verdwenen.

Onherkenbaar

De autoriteiten lieten vorige week al weten dat de zoektocht naar slachtoffers vandaag zou worden afgesloten. De lichamen van de slachtoffers die nog worden gevonden, zijn vrijwel niet te identificeren, en de vrees voor verspreiding van ziektes is groot. In de avond zijn er gebedsbijeenkomsten in zwaar getroffen wijken in Palu, de grootste stad in het rampgebied.

Maar tegen het stopzetten van de bergingsoperaties bestaat veel verzet. Gisteren werden nog doden onder het puin gehaald, die door hun nabestaanden aan kleding of andere kenmerken werden herkend. De nabestaanden hopen daarom dat er nog langer wordt doorgezocht, zodat ze hun omgekomen geliefden behoorlijk kunnen begraven.

Als het zoeken wordt gestaakt, kan zware apparatuur zoals shovels worden ingezet om het puin op te ruimen. Volgens de rampendienst kan het twee jaar duren voordat de regio de gevolgen van de ramp weer te boven is gekomen.

Gisteren vielen in het oosten van Java drie doden door een aardbeving met een kracht van 6. De trillingen werden ook op Bali gevoeld.