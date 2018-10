'Gewone' huizenkoper afgetroefd door expats en multinationals

De krapte op de woningmarkt neemt verder toe. Het afgelopen kwartaal zijn er 12 procent minder huizen verkocht in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Ook is de gemiddelde huizenprijs weer toegenomen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

De NVM waarschuwt dat het steeds moeilijker wordt om de Nederlandse woningmarkt te betreden. Er zijn minder huizen te koop, ze zijn sneller verkocht en ze zijn duurder dan ooit. De gemiddelde verkoopprijs is gestegen tot een nieuw record van 292.000 euro. Dat is een stijging van ruim 10 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Beleggers en expats

Het is dus dringen op de woningmarkt. Een opvallende trend die de NVM steeds vaker ziet, is dat woningen niet alleen door beleggers maar ook door steeds meer expats worden gekocht. Deze nieuwe groep kopers verkiest steeds vaker een koopwoning boven een huurwoning. "Dit geeft 'gewone' koopkandidaten het nakijken", zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma.

Naast expats liggen ook andere kopers op de loer. Onder meer door de aantrekkende economie kopen steeds meer multinationals woningen op voor hun werknemers. "Zo worden vaak hele huizenblokken nieuwbouw of anderszins al uit de markt getrokken, voor andere gegadigden er aan te pas komen", zegt Jaarsma

Dit derde kwartaal stonden woningen dan ook gemiddeld maar 40 dagen te koop. Dat is 15 dagen minder dan een jaar geleden. Volgens de NVM is de verkooptijd nog nooit zo kort geweest. Dit wordt allemaal veroorzaakt door een steeds groter tekort aan koopwoningen. In een jaar tijd is het woningaanbod met maar liefst 30 procent afgenomen.

Meer actie

De NVM trekt dan ook voor de zoveelste keer aan de bel. De doelstelling om dit jaar 75.000 nieuwbouwwoningen te bouwen, wordt volgens de NVM bij lange na niet gehaald. "Gemeenten en provincies moeten nu versneld locaties voor nieuwbouw vrijmaken."

Een andere reden voor de vertraging is dat veel nieuwbouwprojecten moeten worden aangepast nu er meer woningen van het gas af moeten.

Ook zouden woningcorporaties te veel worden belast waardoor ze te weinig investeren in nieuwbouw.