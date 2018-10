Eerste 'Nederlandse' kiwi ooit geboren, 'dankbaar dat we hem hier hebben'

In dierenpark Avifauna is voor het eerst in Nederland een kiwi geboren. Het diertje, geboren op 18 september, wordt vandaag gepresenteerd.

"De geboorte van de babykiwi is heel bijzonder", vertelt Dennis Appels, verzorger bij Avifauna. "Zeker als je nagaat dat er maar 60 van deze vogels in dierentuinen buiten Nieuw-Zeeland te vinden zijn."

De Noordereiland-kiwi is een bedreigde diersoort. Dat komt vooral doordat mensen veel vijanden hebben meegenomen naar Nieuw-Zeeland, zegt Appels. "Marters, katten en fretten, dat soort dieren. Ze bijten jonge kiwi's over het algemeen dood." Daarom doet Avifauna mee aan een fokprogramma, net als vijftien andere dierentuinen over de hele wereld. "Wij zijn vooralsnog de enige dierentuin waar het is gelukt", vertelt de verzorger trots. "De geheime truc: een zorgzame vader en een rustig verblijf achter de schermen waar ze hun gang kunnen gaan."

Kiwi's zijn nachtdieren. "Daarom zetten we voor hen het eten 's nachts neer, bij andere vogels doen we dat 's ochtends", zegt Appels. Het diertje heeft grote poten, een lange snavel en doet qua kleuren denken aan de vrucht, die daarom vernoemd is naar de vogel. "Vliegen kan een kiwi niet", zegt Appels. "Een volwassen kiwi heeft vleugels van maar 1,5 centimeter."

Goed zoeken

Ondanks dat in Nieuw-Zeeland overal borden langs de weg staan om uit te kijken voor kiwi's, is het moeilijk het dier in het wild te spotten. "Ze zijn nogal schuw", beaamt de verzorger. "Ook in gevangenschap is het een uitdaging om het dier te spotten. Maar als je weet waar je moet zoeken, en je gaat 's nachts, kun je het dier wel tegenkomen."

Of de kiwi een mannetje of vrouwtje is, is nu nog niet te zien. "Over een paar weken trekken we een paar veren uit het dier: dat is alsof je een haar uit iemands hoofd trekt, dat doet even pijn. Die veren sturen we op voor dna-onderzoek." Daaruit kan het geslacht van de vogel opgemaakt worden.

Tijdens de presentatie vanmiddag wordt ook de naam van het diertje bekendgemaakt. "Het wordt een Maori-naam", zegt Appels. "Om te eren dat het dier uit Nieuw-Zeeland komt, en we dankbaar zijn dat we hem mogen houden."

Bekijk de kiwi hier: