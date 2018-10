Publieke omroep verdient minder aan reclames, de concurrentie juist meer

Sinds dit jaar krijgen grote adverteerders geen kortingen meer en zijn de tarieven voor kleinere bedrijven gedaald. Daarnaast betaalt de STER geen vergoedingen meer aan mediabureaus die adverteerders helpen bij het inkopen van reclames.

"Dat is verkeerd gegroeid. Daarmee hebben we de markt slecht ingericht", zegt STER-directeur Volmer. "Veel mediabureaus kregen beloningen als ze meer gingen besteden. Als je dan advies moet geven aan de adverteerder waar hij reclame moet maken, dan is dat geen onafhankelijk advies."

Door die nieuwe werkwijze hebben verschillende grote partijen ervoor gekozen meer reclamezendtijd in te kopen bij de concurrenten: RTL, Talpa en Branddeli (onder meer Discovery). "We hebben echt last van het beleid dat we hebben ingezet, dat wisten we ook. Maar op de langere termijn verwachten we dat het tot herstel gaat leiden", denkt Volmer.

Nu de verschillen in tarieven tussen grote en kleine bedrijven zijn weggenomen, zijn er meer kleine bedrijven die bij de publieke omroep adverteren. Inmiddels hebben ook de concurrenten van STER aangekondigd een deel van de bureaucommissies aan mediabureaus te schrappen.

Bezuinigingen

Dat er nu minder geld binnenkomt bij de STER hoeft niet meteen te betekenen dat er extra gekort wordt. Minister Slob van Media hield al rekening met een daling van de inkomsten en heeft al aangekondigd in het budget te snijden.

Waarschijnlijk krijgen de omroepen volgend jaar 22 miljoen euro minder te besteden en de jaren erna 62 miljoen euro per jaar minder.

De STER verwacht dat de inkomsten op de langere termijn wel weer gaan stijgen. De prijzen voor tv-reclames zitten in de lift en de publieke omroep wil meer geld verdienen met online reclame. Nu verdient de STER nog nauwelijks geld met online reclame. Onder meer de NOS Teletekst-app heeft sinds kort ruimte gekregen voor advertenties.