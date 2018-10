Duizend scholieren per dag voor democratieles naar Tweede Kamer

Vanaf volgend jaar is er genoeg geld om alle scholieren een bezoek aan de Tweede Kamer te laten brengen. Het kabinet trekt daar bijna vijf miljoen euro voor uit. Per dag kunnen duizend leerlingen van middelbare scholen terecht in het gebouw van de Tweede Kamer.

Het primaire doel is de leerlingen kennis te laten maken met de democratische waarden, zegt minister Van Engelshoven van Onderwijs. "We leven in een land waar je mag zijn wie je bent, geloven wat je wil en waar we democratisch tot besluiten komen. Dit zijn gedeelde waarden waar we trots op zijn, maar die niet vanzelfsprekend zijn."

Op dit moment bezoekt ongeveer 40 procent van de leerlingen het parlement. Dat moet dus naar 100 procent. Om de scholen niet met de organisatie te belasten worden de leerlingen vervoerd en ontvangen met een lesprogramma door Prodemos. Ook Kamerleden werken daaraan mee.

Niet als democraten geboren

"Mensen worden niet als democraten geboren", zegt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. "De beginselen van de democratie en de fundamentele waarden van onze democratische rechtsstaat moeten jongeren worden bijgebracht. Dit is een leuke manier om er over te leren en daar hebben ze hun leven lang plezier van."

Prodemos en de Nederlandse Vereniging voor Leraren Maatschappijleer geven de scholen lesmateriaal om het bezoek voor te bereiden en terug in de klas af te sluiten.