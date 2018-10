Docent reformatorische school mag worden ontslagen om theaterstuk

Een ex-gokverslaafde vmbo-docent aan een reformatorische school in Gouda mag volgens een onafhankelijke identiteitscommissie worden ontslagen.

Arjan van Essen werd aan het begin van dit schooljaar op non-actief gesteld vanwege een theatervoorstelling over de 20 jaar durende gokverslaving waar hij tot 2008 mee kampte. De docent heeft het stuk Kop of Munt gemaakt en hij speelt erin. Later werd hij geschorst en dreigde het college van bestuur (cvb) met ontslag.

In de door de Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs (VGO) ingestelde commissie zitten twee leden namens een werknemersorganisatie en twee namens de werkgevers. De commissie moest bepalen of het Driestar College handelt in lijn met de grondslag van de school als Van Essen wordt ontslagen.

Omstreden

Het is dus niet de inhoud van het stuk die hem mogelijk zijn baan kost, maar de vorm. Theater is namelijk omstreden in de reformatorische wereld.

"Ik was mijn lokaal aan het opfrissen voor het nieuwe schooljaar, toen ik bij het bestuur moest komen voor een gesprek", zegt Van Essen. "Ik had gehoopt het over de inhoud te kunnen hebben, maar dat is niet gebeurd. Ik kreeg te horen dat ik werd ontslagen."

Het cvb neemt het Van Essen, die 9 jaar op de school werkte, ook kwalijk dat hij alleen de directie en niet het cvb over zijn plannen heeft verteld. "Daar verschuilen ze zich achter. Ik heb de afdelingsdirectie en sectiedirectie al op 14 maart officieel meegedeeld dat ik van plan was een theaterproductie te doen", legt Van Essen uit.