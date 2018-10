Facebookbericht met nepnieuws Zwarte Piet-zaak massaal gedeeld

Op Facebook gaat sinds gisteren een bericht rond dat de verdachten in de rechtszaak over de Zwarte Piet-blokkade al zijn veroordeeld. Het bericht staat op de pagina 'Ik Ben Zwarte Piet Fan' en is binnen 24 uur al ruim 25.000 keer gedeeld.

Het gaat hier om nepnieuws. De rechtszaak loopt sinds maandag, naar verwachting gaat de officier van justitie komende vrijdag de eis bekendmaken. Een uitspraak is er dus nog helemaal niet. Verschillende mensen maken daar ook melding van in reactie op het bericht. Niettemin deelden duizenden Facebookgebruikers het bericht. Het is niet bekend wie de pagina heeft gemaakt.

Het bewuste bericht is bijna 3000 keer geliket. De pagina waarop het bericht te vinden is, heeft ruim 32.000 likes en heeft slechts dit ene bericht online staan. Nu wordt er vaker nepnieuws gedeeld op sociale media, maar dit bericht wordt opvallend vaak gedeeld vanaf een pagina die relatief weinig likes heeft.

Het betreffende bericht ziet er zo uit: