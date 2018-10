Geen roetveegpieten bij intocht in grote steden Brabant

Bij de sinterklaasintochten in de grote Brabantse steden zullen geen roetveegpieten meedoen. De organiserende comités in de steden houden vast aan traditionele pieten, die bruin, donkerbruin of zwart gekleurd zijn.

Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. De discussie over het uiterlijk van de pieten is weer volop aan de gang, na een verklaring van de NTR over de intocht op tv, 17 november in Zaanstad.

In eerste instantie leek het erop dat er alleen roetveegpieten mochten meedoen. Maar de dag erna legde een woordvoerder van de NTR uit dat pieten ook helemaal zwart kunnen zijn als ze heel vaak door de schoorsteen zijn gegaan.