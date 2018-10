GroenLinks: 'I Amsterdam' is te individualistisch en moet weg

De bekende tekst 'I Amsterdam' voor het Rijksmuseum in Amsterdam en op Schiphol moet waarschijnlijk weg. GroenLinks in de stad zegt dat ze niet meer passen, want de slogan staat voor individualisme en de partij vindt dat Amsterdam juist solidariteit moet uitstralen.

GroenLinks wil ook dat de slogan niet meer wordt gebruikt voor citymarketing. De partij zit in het college van Amsterdam en heeft een motie ingediend om de letters weg te halen.

De slogan in rood en wit, ruim 2 meter hoog en 23 meter breed, is bij toeristen populair als foto-object. Het is er altijd erg druk.

Ziel

Het weghalen van de letters leidt volgens GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma niet tot veel minder toeristen. "Daarvoor nemen we andere maatregelen", zegt ze in Het Parool. "Dit voorstel gaat om de ziel van Amsterdam."

Volgende maand stemt de gemeenteraad over de motie. Het lijkt erop dat die een meerderheid haalt.