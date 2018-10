Bijna alle medicijnen zonder recept krijgen uiterste houdbaarheidsdatum

Op bijna alle medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn, zoals hoestdrank, komt binnenkort te staan tot wanneer het middel is te gebruiken als het is aangebroken. Dat meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het college had de medicijnfabrikanten hiertoe opgeroepen.

In 2015 stond op 10 procent van de medicijnen hoe lang het product houdbaar was. Dit jaar moet dat oplopen tot 92 procent.

Onderzoek Consumentenbond

Volgens Europese regelgeving zijn medicijnproducenten niet altijd verplicht de uiterste houdbaarheidsdatum van hun producten op de verpakking en in de bijsluiter te zetten.

Toch vroeg het CBG de fabrikanten dat wel te doen, nadat uit onderzoek van de Consumentenbond was gebleken dat het voor mensen onduidelijk was tot wanneer ze bijvoorbeeld een medicijn met een hersluitbare verpakking verantwoord konden gebruiken.

Goed en veilig medicijngebruik

Het college reageert verheugd op het besluit van veel fabrikanten om gehoor te geven aan de oproep. "Het geeft consumenten duidelijkheid tot wanneer ze een medicijn verantwoord kunnen gebruiken. En uiteindelijk draagt dit bij aan goed en veilig medicijngebruik", aldus CBG-voorzitter Ton de Boer.

Als medicijnen na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum nog worden gebruikt, kan het middel volgens het CBG minder goed werken of bijwerkingen geven.