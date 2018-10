15 minuten om je bammetjes op te eten: 'Je kunt buikpijn krijgen'

Voedingsdeskundigen maken zich zorgen om de korte pauzes. Volgens het Voedingscentrum is eten in 10 of 15 minuten niet gezond. "Het lichaam heeft zeker 20 minuten nodig om te eten en te bepalen of het genoeg is", zegt Astrid Postma-Smeets van het Voedingscentrum. "Kinderen die langzaam eten, krijgen dan niet genoeg binnen. Ze kunnen later op de dag weer honger krijgen en naar iets ongezonds grijpen."

Maar ook kinderen die juist heel snel eten kunnen volgens Postma in de problemen komen. Ze kunnen er buikpijn van krijgen, bijvoorbeeld omdat ze te veel eten en het lichaam de tijd niet krijgt om aan de hersenen door te geven dat het genoeg is geweest.

Zeldzaamheid

Bijna een op de drie basisscholen heeft inmiddels een continurooster en er komen er steeds meer bij. Het continurooster is ontstaan uit de behoefte van ouders en leraren. Veel kinderen moesten tijdens de lunch toch al overblijven op school omdat hun beide ouders werken. Het traditionele boterhammetje thuis tussen de middag is tegenwoordig een zeldzaamheid geworden.

Scholen konden steeds moeilijker overblijfouders vinden om toezicht te houden tijdens het overblijven. In het continurooster is dat niet nodig, dan eten de leerkrachten met de kinderen.

Geconcentreerder

Voor de leerkrachten heeft het continurooster als voordeel dat het de leerlingen meer rust geeft. Ze hebben minder onderbrekingen en werken geconcentreerder. En omdat de kinderen eerder naar huis gaan dan in een traditioneel rooster is er na schooltijd meer tijd voor overleg en voorbereiding voor de onderwijskrachten.