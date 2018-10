Tweede verdachte gearresteerd na explosie drugsflat Arnhem

Een 48-jarige man uit Arnhem is gearresteerd in het onderzoek naar een explosie in een drugsappartement in Arnhem. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het maken van harddrugs.

Bij de explosie op maandagavond 30 juli raakten drie mannen zwaargewond. Twee van hen, de 33-jarige bewoner en een 31-jarige Belg, overleden later in het ziekenhuis.

De derde man vluchtte. Hij werd de ochtend na de explosie gevonden en ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Deze 55-jarige man zonder vast woonadres werd na zijn ontslag uit het ziekenhuis gearresteerd en zit sindsdien vast.

De politie kreeg vrijdag informatie dat kort voor de explosie mogelijk een vierde persoon in de woning aanwezig was, meldt Omroep Gelderland. Of dit de 48-jarige aangehouden man is, wordt onderzocht.